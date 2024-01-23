Глава Терновского района Воронежской области покинул должность

На пресс-конференции в конце декабря губернатор Александр Гусев сообщил, что господин Чибисов возглавит министерство физической культуры и спорта региона. Он отмечал, что тот «прошел все согласования» и находится «на стадии оформления» в министерство.



Павел Чибисов родился в 1980 году в селе Тишанка Таловского района Воронежской области. В 2002 году окончил факультет физкультуры Воронежского государственного педагогического университета. В 2001 году перешел на заочное отделение и начал работать преподавателем ОБЖ в Верхнетишанской школе и тренером-совместителем по пауэрлифтингу в Таловской ДЮСШ. С 2008 года тренировал борцов в Старотишанской СОШ. В 2010 году устроился в ООО «Возрождение», а чуть позже возглавил Тишанское сельское поселение. В апреле 2019 года стал и.о. руководителя района, утвердился в должности в июне. Призер различных соревнования — по грепплингу, смешанным единоборствам, пауэрлифтингу, народному жиму и армлифтингу. Мастер спорта по становой тяге и народному жиму, кандидат в мастера по пауэрлифтингу, жиму лежа и грепплингу.



Олег Мухин.