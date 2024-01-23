Медведев ответил шуткой на слова представителя Госдепа об Аляске

«По словам представителя госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна», — написал Медведев на своей странице в соцсети X.
В конце сообщения он добавил смеющийся эмодзи.
Представитель госдепартамента заявил в понедельник, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Он отвечал на брифинге на вопрос одного из журналистов, утверждавшего, что президент России Владимир Путин якобы подписал указ, в котором продажа Аляски названа «незаконной». Репортер попутно перепутал дату исторической сделки, назвав 1983 год вместо 1867-го.
Вопрос, возможно, был вдохновлен президентским указом о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом.
Американское издание Newsweek в понедельник сослалось на неких «ультранационалистических блогеров», которые, по его данным, интерпретируют подписанный документ как основание для претензий к соседям РФ, включая США.