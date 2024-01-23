Аким Алматинской области провел экстренное совещание

Все системы жизнеобеспечения региона подключены, департамент полиции и службы скорой медицинской помощи работают в штатном режиме, отметили в ходе заседания в оперативном штабе Алматинской области.
В пресс-службе акимата Алматинской области напоминают, что при возникновении каких-либо вопросов, можете обращаться в аварийные службы по телефонам:
Полиция: 102 Скорая медицинская помощь: 103 Газовая служба: 104 Электрическая служба: 105.
В ведомстве также отметили, что в социальных учреждениях области работают пункты обогрева.
В Карасайском районе в микрорайоне «Асыл Арман» имеются 52 пункта иТалгарском районе 51 пункт обогрева. Кроме того, главным имамам Карасайского, Илийского, Жамбылского, Талгарского, Енбекшиказахского районов и города Конаев было поручено открыть мечети.
«В настоящее время в центральную Капшагайскую мечеть города Конаев прибыло около 30 человек. Главный имам области держит связь с районными мечетями, при необходимости будет оказана необходимая помощь».
Ранее стало известно, что подземные толчки ощутили на себе жители Астаны после того, как колебания обрушились на Алматы, Алматинскую и Жетысускую область. По данным Сети сейсмических станций МЧС РК, землетрясение произошло 23 января 2024 года в 00:09. Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Позже стало известно о повторных толчках.
На данный момент экстренное совещание оперштаба собрал аким Алматы Ерболат Досаев. Ранее главный сейсмолог сообщил, что поводов для паники нет и жители Казахстана лишь ощутили афтершоки от землетрясения в Китае и Кыргызстане.
Алматинские полицейские перешли на усиленный вариант несения службы.