Трамп спрогнозировал выход Байдена из президентской гонки в США

Трамп также считает, что в случае, если бы он возглавлял США в настоящее время, вооруженных конфликтов на Украине и в секторе Газа не было бы. В ходе интервью он также похвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который, со слов Трампа, в ходе беседы три недели назад сказал, что когда Трамп был в Белом доме, «весь мир его боялся».