Трамп спрогнозировал выход Байдена из президентской гонки в США

В ответ на вопрос журналистки телеканала о том, считает ли он, что Байдена выйдет из президентской гонки, Трамп ответил утвердительно. «Я лично думаю, что так и будет», — сказал он.
«У нас есть человек в должности президента, который крайне некомпетентен, он не может связать два предложения, он не может спуститься со сцены, он не может найти ступеньки», — отметил Трамп, посетовав на то, что Байден ведет переговоры с лидерами таких стран, как Россия и Китай, которыми управляют «очень умные, очень сильные люди».
«Они [лидеры России и Китая] любят свои страны, или хотят привести их к успеху. А у нас есть человек, который, на мой взгляд, не может с этим [ведением переговоров] справиться», — добавил Трамп.
Трамп также считает, что в случае, если бы он возглавлял США в настоящее время, вооруженных конфликтов на Украине и в секторе Газа не было бы. В ходе интервью он также похвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который, со слов Трампа, в ходе беседы три недели назад сказал, что когда Трамп был в Белом доме, «весь мир его боялся».
21 января о решении покинуть президентскую гонку объявил губернатор Флориды, представитель Республиканской партии Рон Десантис. Он также заявил, что будет поддерживать Трампа на предстоящих выборах.
Выборы президента США пройдут в 2024 г. О намерении участвовать в президентской гонке уже заявили действующий президент Джо Байден, Трамп, племянник экс-президента Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший и др.