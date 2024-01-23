В России завершают испытания антидроновых мини-ракет, сообщил источник

Как отмечал в интервью РИА Новости в августе 2022 года первый заместитель гендиректора «Ростех» Владимир Артяков, разработанные госкорпорацией новые ракеты для «Панцирей» кроме беспилотников также смогут поражать снаряды РСЗО, противорадиолокационные ракеты, ракеты ПТРК и различные средства воздушного нападения. Как уточнял Артяков, ближняя граница зоны поражения новыми мини-ракетным для комплекса «Панцирь» уменьшиться до 500 метров.