В России завершают испытания антидроновых мини-ракет, сообщил источник

«Предприятиями оборонно-промышленного комплекса во взаимодействии с военными завершаются испытания антидроновых мини-ракет. Ожидается, что в ближайшее время они поступят на вооружение зенитных ракетных комплексов, несущих боевое дежурство в зоне СВО», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что мини-ракеты будут использоваться в составе модернизированных зенитных ракетных комплексов «Панцирь-СМ», которые с прошлого года начали поступать в зону СВО.
Новые ракеты, отметил источник, имеют стандартную для комплекса «Панцирь» компоновку — разгонный блок плюс маршевая ступень, однако с существенно сокращенными размерами как по диаметру изделия, так и по его длине. В результате одну боевую машину «Панциря-СМ» можно оснастить вместо 12 стандартных ракет 48 антидроновыми.
Новые ракеты значительно дешевле стандартных, что повысит экономическую эффективность «Панциря-СМ», «так как не придется поражать дроны боеприпасами, которые стоят минимум в десятки раз больше самой цели», добавил собеседник.
В августе прошлого года в холдинге «Высокоточные комплексы», предприятия которого создают мини-ракеты, сообщали РИА Новости, что после завершения испытаний сроки и объемы поставок ракет в войска будут определены военным ведомством.
Как отмечал в интервью РИА Новости в августе 2022 года первый заместитель гендиректора «Ростех» Владимир Артяков, разработанные госкорпорацией новые ракеты для «Панцирей» кроме беспилотников также смогут поражать снаряды РСЗО, противорадиолокационные ракеты, ракеты ПТРК и различные средства воздушного нападения. Как уточнял Артяков, ближняя граница зоны поражения новыми мини-ракетным для комплекса «Панцирь» уменьшиться до 500 метров.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» предназначен для противовоздушной обороны военных и административно-промышленных объектов и районов, а также комплексов ПВО большой дальности от самолетов, вертолетов, крылатых ракет, высокоточного оружия, беспилотников, снарядов РСЗО. Комплекс оснащен двумя двуствольными пушками калибра 30 миллиметров и 12 направляющими для пуска ракет.
ЗРПК «Панцирь-С» и «Панцирь-СМ» активно применяются в зоне СВО.