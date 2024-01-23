Французский наемник из «харьковского списка» публиковал снимки с Украины

В списке, который французские волонтеры из организации SOS Donbass передали РИА Новости, значится Алексис Дрион, дата рождения — 13 июня 1986 года. В открытом аккаунте на такое имя последние сообщения в ленте — это поздравления от 17 человек в адрес его владельца, направленные 13 июня 2023 года.
Аккаунт существует с 2011 года, там 64 подписчика, однако его наполнение очень нерегулярное. Текста почти нет, в основном это фотографии.
На Украине
Самые свежие сделаны, предположительно, на Украине. Первая из них опубликована 1 мая прошлого года. На ней изображен полулежащий на земле мужчина в военной форме, его лицо не попало в кадр, рядом ним лежат автомат Калашникова, военный рюкзак с нашивкой французского флага и повязанной на нем сине-желтой ленточкой, а также другая экипировка.
На странице Дриона есть еще несколько подобных его фотографий в полной военной экипировке с оружием. При этом на руке французского наемника видна нашивка не только флага Украины, но и черно-красного флага «Организации украинских националистов»** (ОУН**, признана экстремистской и запрещена в России).
Еще один снимок датирован 1 июня: там Дрион стоит с автоматом на фоне двух пикапов характерной пиксельной маскировочной раскраски с еще четырьмя людьми, однако все, кроме француза размыто.
И наконец, 3 июня в качестве снимка профиля Дриона в Facebook* было выложено фото, где он стоит на колене с автоматом перед тем же пикапом, в то время как на «обложку» страницы мужчина поставил фото четырех военных в масках, некоторые из которых имеют аналогичные нашивки. При этом ни один из них не напоминает самого Дриона.
«Лайк» этому снимку поставили более 20 человек, один из которых — некто Леонид Поляков, в профиле которого указано, что он военный эксперт, проживающий в Киеве.
Служба в армии
О возможной принадлежности Дриона к службе во французской армии может говорить серия снимков, опубликованных 15 декабря 2017 года. Фотографии сделаны у подножия Триумфальной арки, на них запечатлены ветераны и военные. Дриону доверили держать знамя.
Кроме того, в конце 2022 года он разместил в Facebook* ссылку с призывом присоединиться к ассоциации Soutien Commando, которая оказывает поддержку ветеранам сил спецназа Франции в других регионах мира. Однако никакими комментариями эта ссылка не сопровождается.
В 2020 году Дрион также разместил на своей странице фото бутылки французского вина под названием «Иностранный Легион». Как показывает поиск в Интернете, такое вино продается в онлайн-магазине, который продает мерч этого формирования и занимается сбором средств на поддержку его членов. Выходцы из «легиона» неоднократно были замечены в боях на стороне Киева.
Опыт спасателя
Более ранние фото Алексиса Дриона свидетельствуют о том, что он может иметь опыт участия в спасательных операциях. На одном из селфи, датированных мартом 2020 года, мужчина стоит на фоне машин с символикой французской ассоциации «Национальная федерация гражданской защиты», при этом на нем надет ярко-оранжевый предмет одежды с нашивкой французского флага. Организация объединяет более 30 тысяч добровольцев, которые оказывают поддержку экстренным службам при стихийных бедствиях, участвуют в спасательных операциях и поддерживают порядок на крупных мероприятиях. Такая же фотография была размещена и месяцев позднее, и на ней уже появляется призыв к французам поддержать ассоциацию и оставаться дома в разгар пандемии.
Помимо этого на возможный опыт Дриона в операциях по оказанию помощи указывает один из альбомов на его странице, которые носит название «Гуманитарная помощь Буркина-Фасо». Все фотографии были загружены в мае 2012 года, когда эта страна переживала продовольственный кризис.
Минобороны России 17 января сообщило, что армия высокоточным ударом уничтожила в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников, назвав информацию об их ликвидации в Харькове «грубой манипуляцией русских».
В МИД России вызвали посла Франции, а Госдума, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли Париж, что кто-то, нарушая законодательные нормы Пятой республики, поставляет боевиков Киеву.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
**Запрещенные в России экстремистские организации