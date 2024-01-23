Французский наемник из «харьковского списка» публиковал снимки с Украины

Более ранние фото Алексиса Дриона свидетельствуют о том, что он может иметь опыт участия в спасательных операциях. На одном из селфи, датированных мартом 2020 года, мужчина стоит на фоне машин с символикой французской ассоциации «Национальная федерация гражданской защиты», при этом на нем надет ярко-оранжевый предмет одежды с нашивкой французского флага. Организация объединяет более 30 тысяч добровольцев, которые оказывают поддержку экстренным службам при стихийных бедствиях, участвуют в спасательных операциях и поддерживают порядок на крупных мероприятиях. Такая же фотография была размещена и месяцев позднее, и на ней уже появляется призыв к французам поддержать ассоциацию и оставаться дома в разгар пандемии.