В минно-взрывных заграждениях ВСУ на Купянском направлении проделана брешь

«Такие предметы опасны для нашей пехоты и бронетехники. Работа очень важная. Зачастую инженерам приходится работать на переднем крае на удалении до 300−400 метров от противника, на их минных полях. Но все успешно либо снимаем, либо уничтожаем накладными зарядами. Также работаем дистанционно с использованием установок УР-83П и УР-77», — отметил он.