В минно-взрывных заграждениях ВСУ на Купянском направлении проделана брешь

«Инженерно-саперные подразделения 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск проделали проходы в минно-взрывных заграждениях на Купянском направлении в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении.
Командир инженерно-саперного взвода с позывным «Дальний» сообщил журналистам, что саперы ведут работу по разминированию местности от мин советского производства, а также от взрывоопасных предметов, которые невозможно извлечь.
«Такие предметы опасны для нашей пехоты и бронетехники. Работа очень важная. Зачастую инженерам приходится работать на переднем крае на удалении до 300−400 метров от противника, на их минных полях. Но все успешно либо снимаем, либо уничтожаем накладными зарядами. Также работаем дистанционно с использованием установок УР-83П и УР-77», — отметил он.
В оборонном ведомстве уточнили, что при отходе украинские военные не только минируют окопы и блиндажи, но и разбрасывают различные мины- «сюрпризы»: заминированные радиостанции, магазины от стрелкового оружия, личные вещи.
В воскресенье в Минобороны сообщили, что российские военные освободили на Купянском направлении населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Противник потерял до 55 военнослужащих.
На прошлой неделе в администрации Харьковской области заявили РИА Новости, что под контролем России находятся 35 населенных пунктов региона, в которых живут около двух тысяч человек, включая детей.