В СМИ заявили о зависимости Зеленского от внимания публики

Перед этим, 21 января, историк и профессор Энтони Глиз высказал мнение, что «тупиковая ситуация» на фронте привела Зеленского в «недоумение». Профессор уверен, что Украине не стоит рассчитывать на какую-либо военную поддержку от стран — членов НАТО.