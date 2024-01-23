Пермскому фотографу предъявлено обвинение

«В ходе проведения следственных действий Скворцову было официально предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказал собеседник агентства. Других деталей он не сообщил.



Напомним, Лефортовский суд Москвы 29 ноября арестовал пермского фотографа и музыканта Григория Скворцова. Ему предъявлено обвинение по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Материалы дела засекречены.



Григорий Скворцов — известный в Перми фотограф, который специализируется на промышленной и архитектурной съемке. Сотрудничает с фотоагентством AD HOC. Одна из его выставок проходила в Пермской городской думе. В 2014 году он основал индастриал-группу Jagath. Некоторые свои выступления она устраивала в шахтах, на заброшенных стройках и в заводских цехах.