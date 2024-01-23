Глава Минобороны ФРГ призвал страну быть готовой к нападению России

Глава Минобороны заявил, что бригада немецкой армии размещается в Литве как раз на случай возможного нападения России. Писториус сообщил, что, по мнению немецких военных экспертов, РФ будет в состоянии напасть на страну альянса через несколько лет. Он подчеркнул, что это всего-лишь оценка, но имеющееся время Германия должна использовать для интенсивного вооружения.
«Сдерживание — единственное эффективное средство, позволяющее с самого начала позиционировать себя против агрессора», — сказал министр. По его мнению, России нужно послать сигнал о том, что союзники хотят и могут себя защитить. «Нужно уметь воевать, чтобы не пришлось вести войну», — сказал Писториус.
19 января стало известно, что министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы согласовали создание линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. На линии обороны будет размещено 600 бетонных оборонительных сооружений. Минобороны Эстонии оценивает стоимость работ в €60 млн.
Эрдни Кагалтынов.