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Глава Минобороны ФРГ призвал страну быть готовой к нападению России

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что стране нужно быть готовой к возможному нападению России. По его словам, из-за существования такой возможности Германия вооружается вместе с союзниками по НАТО, передает телеканал ZDF.
Leopard
Источник: AP 2023

Глава Минобороны заявил, что бригада немецкой армии размещается в Литве как раз на случай возможного нападения России. Писториус сообщил, что, по мнению немецких военных экспертов, РФ будет в состоянии напасть на страну альянса через несколько лет. Он подчеркнул, что это всего-лишь оценка, но имеющееся время Германия должна использовать для интенсивного вооружения.

«Сдерживание — единственное эффективное средство, позволяющее с самого начала позиционировать себя против агрессора», — сказал министр. По его мнению, России нужно послать сигнал о том, что союзники хотят и могут себя защитить. «Нужно уметь воевать, чтобы не пришлось вести войну», — сказал Писториус.

19 января стало известно, что министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы согласовали создание линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. На линии обороны будет размещено 600 бетонных оборонительных сооружений. Минобороны Эстонии оценивает стоимость работ в €60 млн.

Ранее немецкое издание Bild опубликовало выдержки из документа немецкого Минобороны, в котором разработан сценарий возможной войны между НАТО и Россией. Согласно материалу, она может начаться в 2025 году. Минобороны ФРГ отказалось подтверждать и опровергать подлинность документа.

Эрдни Кагалтынов.