В Узбекистане разработают свой стандарт качества воздуха. Стране сложно соответствовать нормам ВОЗ

«Загрязнение воздуха в текущий момент сравнивается с рекомендациями ВОЗ, которые из-за географических и климатических особенностей нашей республики сложно достичь. Согласно ему, среднегодовое количество PM2,5 должно составлять 5 мкг/м3, среднесуточное количество — 15 мкг/м3. Ни в одной стране мира показатели по этим параметрам не соответствуют стандартам, рекомендованным ВОЗ, многие страны приняли собственные национальные стандарты», — говорится в сообщении экологического министерства.