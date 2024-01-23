В Узбекистане разработают свой стандарт качества воздуха. Стране сложно соответствовать нормам ВОЗ

Минэкологии совместно с Минздравом реализуют проект по разработке национальной платформы и мобильного приложения для мониторинга качества воздуха. Также будут разработаны национальные стандарты качества воздуха. Они будут учитывать количество мелких частиц в атмосфере и их воздействие на население.
Для этого в прошлом году в республике начали изучать уровень заболеваемости населения от загрязнения атмосферного воздуха. В качестве объектов исследования взяли Сурхандарьинскую, Бухарскую, Хорезмскую области и Каракалпакстан.
«Загрязнение воздуха в текущий момент сравнивается с рекомендациями ВОЗ, которые из-за географических и климатических особенностей нашей республики сложно достичь. Согласно ему, среднегодовое количество PM2,5 должно составлять 5 мкг/м3, среднесуточное количество — 15 мкг/м3. Ни в одной стране мира показатели по этим параметрам не соответствуют стандартам, рекомендованным ВОЗ, многие страны приняли собственные национальные стандарты», — говорится в сообщении экологического министерства.
Ведомство отмечает, что в США и Мексике эта норма составляет 12 мкг/м3, Беларуси и Японии — 15 мкг/м3, в странах Европейского союза — 25 мкг/м3, в России — 20 мкг/м3, в Китае — 35 мкг/м3, в Индии — 40 мкг/м3. В Южной Корее нет стандарта PM 2,5.