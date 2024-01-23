Казахстан готовится к возможным последствиям землетрясений

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов доложил, что в 00:09 часов 23 января в 264 км от Алматы на границе Кыргызстана и Китая зафиксировано землетрясение. В результате зарегистрирован ряд сейсмических событий с максимальной ощутимостью в Алматы — 5 баллов, Шымкенте — 2 балла, Жамбылской области — 2−3 балла и области Жетісу — 4 балла. По предварительным данным, разрушений зданий и сооружений не наблюдается.
В МЧС был незамедлительно развернут республиканский оперативный штаб, аналогичные штабы работали на территориальном уровне. Организованы телефоны «горячих линий» с привлечением психологов МЧС.
Сейсмопрогнозной комиссией на территории Алматы сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. В этой связи МЧС просит жителей регионов не поддаваться панике и доверять лишь официальным источникам информации.
Премьер-Министр отметил, что все службы от МЧС до акимата и других госорганов отреагировали на произошедшее.
«К счастью, погибших и серьезного ущерба нет. Но есть пострадавшие. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Они пострадали, когда выпрыгивали со 2, 3 этажей. Это свидетельствует о том, что надо было своевременно включить системы оповещения, как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения».
Премьер-Министр указал, что учения во всех сейсмоопасных регионах надо проводить чаще.
«Население должно на практике знать алгоритм действий» Алихан Смаилов.
Глава Правительства поручил акиматам регионов совместно с заинтересованными госорганами откорректировать планы действий по ликвидации подобных ЧС.
«В ближайшее время для оперативного реагирования ввести дежурство руководителей и ответственных лиц органов управления и сил гражданской защиты в пунктах управления. Это касается всех организаций жизнеобеспечения».
Он также обозначил необходимость принять все меры для обеспечения лечения пострадавших.
«Службам МЧС держать ситуацию на постоянном контроле. Нужно наладить четкое взаимодействие между всеми необходимыми службами, в том числе в соседних государствах, где находились эпицентры землетрясения».