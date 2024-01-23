Казахстан готовится к возможным последствиям землетрясений

«К счастью, погибших и серьезного ущерба нет. Но есть пострадавшие. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Они пострадали, когда выпрыгивали со 2, 3 этажей. Это свидетельствует о том, что надо было своевременно включить системы оповещения, как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения».