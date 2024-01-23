В Узбекистане построят и реконструируют более сорока спортивных объектов

Об этом говорилось на совещании главы государства о результатах в области спорта и ходе подготовки к международным соревнованиям.
Отмечалось, что популяризации физической культуры в стране помогает «Олимпиада Пяти инициатив», организованная по идее Шавката Мирзиёева. В прошлом году в ее состязаниях участвовали 6 400 000 молодых людей. В 2024 году число участников «Олимпиады…» планируется довести до 7 миллионов, для чего планируется открыть более тысячи дополнительных групп в спортивных школах. Кроме того, для охвата в отдаленных и труднодоступных районах со слабо развитой инфраструктурой уже построено 449 типовых спортивных площадок.
По итогам пятиступенчатых массовых соревнований в спортивные школы поступили около 12 тысяч талантливых юных спортсменов. Уточняется, что каждая школа специализирована на определенный вид спорта и обеспечена новым инвентарем и оборудованием.
На совещании обсудили и вопросы подготовки профессиональных спортсменов Узбекистана к международным соревнованиям.
Сейчас наши спортсмены выступают на IV зимних Олимпийских играх среди юниоров в Южной Корее. А для участия в самых престижных соревнованиях четырехлетия — летних Олимпийских и Паралимпийских играх, которые пройдут в Париже в этом году, наши спортсмены уже выиграли путевки.
Напомним, что для предстоящих Азиатских и Параазиатских игр, которые пройдут в Ташкенте в 2025 году, полным ходом идет строительство Олимпийского городка.