В Узбекистане построят и реконструируют более сорока спортивных объектов

Отмечалось, что популяризации физической культуры в стране помогает «Олимпиада Пяти инициатив», организованная по идее Шавката Мирзиёева. В прошлом году в ее состязаниях участвовали 6 400 000 молодых людей. В 2024 году число участников «Олимпиады…» планируется довести до 7 миллионов, для чего планируется открыть более тысячи дополнительных групп в спортивных школах. Кроме того, для охвата в отдаленных и труднодоступных районах со слабо развитой инфраструктурой уже построено 449 типовых спортивных площадок.