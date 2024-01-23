Лавров обвинил США в игнорировании «доброй воли Путина»

Министр отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном долгое время оставались дружественными, однако при 43-м президенте США Джордже Буше-младшем взаимное доверие начало разрушаться.
«Огромное количество доброй воли, проявленной Путиным в первые два срока своего правления, было проигнорировано. Он [Буш-младший] просто сказал: “Ок, этот парень такой хороший, будем держать его в кармане”», — рассказал Лавров.
По его словам, политики в США не вынесли ни единого урока из «неприемлемой политики», которую Вашингтон проводил после распада СССР. Лавров напомнил об обещании западных стран не расширять НАТО, данное еще бывшему генсеку ЦК КПСС и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву, а также указал, что Москва неоднократно предупреждала о возможных последствиях экспансии военного блока.
В 2017 году в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну Путин рассказал, что во время одной из последних встреч с бывшим президентом США Биллом Клинтоном (занимал пост главы государства до 2001 года) он предложил рассмотреть вариант вступления России в НАТО. По словам российского лидера, Клинтон был не против, а вся американская делегация «занервничала». На вопрос Стоуна о том, подала ли российская сторона заявку на вступление в альянс, Путин рассмеялся.
В мае 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия в девяностые годы сама отказалась от идеи вступить в НАТО. «Знаете что? Еще в 1990-х этот вопрос (предложение России стать частью НАТО. — РБК) действительно обсуждался. Русские решили, что это не то, чем они хотели заниматься», — сказал он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что, напротив, двери НАТО были закрыты для России в тот период. По его словам, США неоднократно заявляли о невозможности вхождения страны в альянс.