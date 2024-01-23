Лавров обвинил США в игнорировании «доброй воли Путина»





В 2017 году в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну Путин рассказал, что во время одной из последних встреч с бывшим президентом США Биллом Клинтоном (занимал пост главы государства до 2001 года) он предложил рассмотреть вариант вступления России в НАТО. По словам российского лидера, Клинтон был не против, а вся американская делегация «занервничала». На вопрос Стоуна о том, подала ли российская сторона заявку на вступление в альянс, Путин рассмеялся.



В мае 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия в девяностые годы сама отказалась от идеи вступить в НАТО. «Знаете что? Еще в 1990-х этот вопрос (предложение России стать частью НАТО. — РБК) действительно обсуждался. Русские решили, что это не то, чем они хотели заниматься», — сказал он.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что, напротив, двери НАТО были закрыты для России в тот период. По его словам, США неоднократно заявляли о невозможности вхождения страны в альянс.