Польша подняла в воздух самолеты из-за активности дальней авиации России

13 января Польша уже проводила операцию, причиной начала которой была названа «активность дальней авиации России и ее готовность нанести удар по территории Украины». Тогда в воздух были подняты военные самолеты Польши и стран-союзниц, а на земле в боевую готовность привели силы противовоздушной обороны.