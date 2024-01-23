Польша подняла в воздух самолеты из-за активности дальней авиации России

«Информируем о том, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации. Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — говорится в заявлении.
13 января Польша уже проводила операцию, причиной начала которой была названа «активность дальней авиации России и ее готовность нанести удар по территории Украины». Тогда в воздух были подняты военные самолеты Польши и стран-союзниц, а на земле в боевую готовность привели силы противовоздушной обороны.