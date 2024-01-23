В Воронеже назначили министра спорта

Министром физической культуры и спорта Воронежской области стал Павел Чибисов. Приказ об его назначении на должность руководителя Минспорта региона подписал Губернатор Александр Гусев. Павел Чибисов приступает к обязанностям с сегодняшнего дня, 23 января. Ранее он возглавлял администрацию Терновского района Воронежской области.
Как писал сайт VRN.KP.RU, чиновник тепло попрощался с терновцами перед отправлением в Воронеж на новую работу. Чибисов в прошлом многократный победитель чемпионатов ЦФО и различных соревнований по пауэрлифтингу.