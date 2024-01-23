В Башкирии скончался экс-глава Миякинского района Хабир Мусин

По его словам, Хабир Мусин проработал в администрации района более 20 лет. Он завоевал большой авторитет и уважение не только в коллективах где работал, но и в масштабе всей республики. Благодаря его труду Миякинский район стал одним из самых престижных и высокорейтинговых районов республики.