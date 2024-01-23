В Башкирии скончался экс-глава Миякинского района Хабир Мусин

По его словам, Хабир Мусин проработал в администрации района более 20 лет. Он завоевал большой авторитет и уважение не только в коллективах где работал, но и в масштабе всей республики. Благодаря его труду Миякинский район стал одним из самых престижных и высокорейтинговых районов республики.
За достигнутые успехи в работе Хабир Мусин награжден Почетной грамотой Башкирии, медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2002 года», знаком «Отличник образования РБ», «Отличник здравоохранения РБ». Ему присвоено высокое звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан», является лауреатом премии имени Мифтахетдина Акмуллы.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Хабира Халяфовича. Скорбим вместе с вами», — добавил Ришат Актуганов.