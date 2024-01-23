Президент подписал указ о мерах поддержки воронежских многодетных семей

Кроме того, президент поручил правительству РФ установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, и обеспечить ведение банка данных о таких семьях, в том числе о предоставляемых им мерах социальной поддержки. Это необходимо для мониторинга социально-экономического положения многодетных семей и помощи им регионами.