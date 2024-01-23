Президент подписал указ о мерах поддержки воронежских многодетных семей

Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи и определяющий меры поддержки для них. Теперь многодетной определяется семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 23 января.
Согласно указу, меры социальной поддержки предоставляются многодетным семьям до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его очного обучения в образовательной организации.
Многодетным семьям гарантируется:
- предоставление государственных пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей;
- предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений;
- досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости в связи с рождением и воспитанием трех и более детей;
- профессиональное обучение многодетных родителей и получение ими дополнительного профессионального образования;
- право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории РФ независимо от места жительства в порядке и на условиях, которые определены в субъектах Российской Федерации.
Кроме того, президент поручил правительству РФ установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, и обеспечить ведение банка данных о таких семьях, в том числе о предоставляемых им мерах социальной поддержки. Это необходимо для мониторинга социально-экономического положения многодетных семей и помощи им регионами.
Высшим должностным лицам субъектов РФ также рекомендовано установить следующие меры социальной поддержки многодетных семей и определить порядок и условия их предоставления:
- бесплатное обеспечение детей в возрасте до шести лет лекарственными препаратами по рецептам на лекарственные препараты;
- предоставление обучающимся общеобразовательных организаций бесплатного проезда автомобильным транспортом (за исключением такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом и метрополитеном;
- предоставление бесплатного питания обучающимся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях субъектов РФ;
- обеспечение обучающихся общеобразовательных организаций в соответствии с установленными нормативами одеждой для посещения учебных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения;
- прием детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в первоочередном порядке;
- предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг в размере не ниже 30% от установленного размера оплаты;
- содействие в улучшении жилищных условий и предоставлении земельных участков, обеспеченных необходимыми объектами инфраструктуры.
Ознакомиться с полной версией указа можно на сайте официального опубликования правовых актов по ссылке.
Ранее в России не было единого подхода к определению единого статуса многодетной семьи, он не закреплялся законодательно. При этом региональные власти оставляют за собой право самостоятельно определять критерии многодетности.