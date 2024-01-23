Центризбирком рассказал, как будут голосовать живущие за границей белорусы

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Участки для голосования на выборах за границей открываться не будут, сказал глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко, передает корреспондент Sputnik.
По словам Карпенко, сегодня Центризбиркому предстоит определить, как будут голосовать некоторые категории граждан. Это в первую очередь относится к гражданам, проживающим за рубежом, которые получили соответствующие паспорта и стоят на консульском учете.
«Мы выделим специально один участок в городе Минске, где такие граждане смогут проголосовать, приехав в Республику Беларусь».
Карпенко напомнил, что в Избирательный кодекс были внесены изменения, согласно которым в эту избирательную кампанию участки для голосования за рубежом открываться не будут.
Ранее начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун рассказал, что только за 2021−2022 годы из республики уехало более 200 тысяч граждан.
«Это различные причины: или вид на жительство, или релокация айтишников: из-за санкций, члены их семей и так далее», — уточнил представитель МВД.
По словам Бегуна, говорить о том, что выезд из страны произошел только по политическим причинам — не совсем корректно, но признал, что выехало большое количество белорусов.
После чего заверил, что белорусские власти не ставят препон для возвращения собственных граждан. Тем более, что многие приезжают в страну для оформления паспортов согласно новым требованиям.