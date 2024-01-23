Лукашенко: в Беларуси знают «бойцов», которые готовы воевать против страны

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Особая ситуация складывается на границах Беларуси, заявил президент республики Александр Лукашенко во Дворце Независимости, утверждая решение на охрану границы в текущем году.
По его словам, данное решение, несмотря на традиционный характер, имеет в 2024 году свои особенности, связанные со складывающейся вокруг республики ситуацией.
«На юге — война, на западе — Польша, Литва, балтийские государства — и того хуже. Подчеркиваю: и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды, полководцы определены», — отметил белорусский лидер, передает БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси знают и «бойцов этих отрядов», которые готовы воевать против своей страны.
После чего глава государства призвал военных не допустить развития случайных событий на государственной границе, поэтому нужно проявлять бдительность.