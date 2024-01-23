Мирзиёев вылетел в Китай

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина отбыл в эту страну с государственным визитом, который пройдет
«В рамках программы пребывания предусматривается проведение переговоров на высшем уровне и ряда двусторонних встреч», — говорится в сообщении.
В повестке дня мероприятий — вопросы дальнейшего укрепления узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства и расширения полномасштабного практического сотрудничества.
Глава Узбекистана также посетит один из регионов КНР, встретится с руководителями ведущих китайских компаний и банковско-финансовых институтов.