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Мирзиёев вылетел в Китай

В рамках программы пребывания главы республики в Пекине пройдут переговоры на высшем уровне, а также ряд двусторонних встреч.
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Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина отбыл в эту страну с государственным визитом, который пройдет 23—25 января, сообщает пресс-служба президента.

«В рамках программы пребывания предусматривается проведение переговоров на высшем уровне и ряда двусторонних встреч», — говорится в сообщении.

В повестке дня мероприятий — вопросы дальнейшего укрепления узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства и расширения полномасштабного практического сотрудничества.

Глава Узбекистана также посетит один из регионов КНР, встретится с руководителями ведущих китайских компаний и банковско-финансовых институтов.

Шавкат Мирзиеев