Мирзиёев вылетел в Китай

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина отбыл в эту страну с государственным визитом, который пройдет 23—25 января , сообщает пресс-служба президента.