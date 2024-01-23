Кадровые перестановки произошли в МВД Казахстана

Так, как уточнили в ведомстве, по согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел для усиления службы на должность начальника департамента криминальной полиции МВД назначен полковник полиции Канат Нурмагамбетов. Последняя занимаемая должность — начальник департамента по борьбе с организованной преступностью.