Кадровые перестановки произошли в МВД Казахстана

Так, как уточнили в ведомстве, по согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел для усиления службы на должность начальника департамента криминальной полиции МВД назначен полковник полиции Канат Нурмагамбетов. Последняя занимаемая должность — начальник департамента по борьбе с организованной преступностью.
На должность председателя КУИС назначен полковник юстиции Тенизжан Джанибеков, ранее занимавший должность начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Шымкенту и Туркестанской области.
Полковник полиции Саркытбай Кусаинов, ранее работавший заместителем начальника Департамента по противодействию наркопреступности, назначен на должность начальника ДП Жетысуской области.
22 января 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22 января провел расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел. О чем говорил глава государства, можете узнать по ссылке.