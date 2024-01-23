Глава Омской области Виталий Хоценко вручил школам ключи от 49 новых автобусов

Сегодня, 23 января, глава региона Виталий Хоценко вручил омским школам ключи от 49 новых автобусов и поздравил директоров школ и водителей с получением нового транспорта. Из них 25 автобусов марки ГАЗ, 14 автобусов марки ПАЗ, 10 автобусов марки УАЗ. Автобусы смогут обеспечить подвоз к школам более 1000 как сельских, так и городских учащихся.
Партия новых автобусов общей стоимостью более 146 млн рублей приобретена по президентской программе обновления транспортного парка общеобразовательных учреждений «Школьный автобус». Программа «Школьный автобус» для сельских школ предложена партией «Единая Россия». В 2021 году с предложением выделить дополнительные средства для обновления парка школьных автобусов к Владимиру Путину обратилась партия «Единая Россия». Предложение вошло в Послание Президента РФ.
— Благодаря действию президентской программы «Школьный автобус» мы за пять лет получили 362 новых автобуса. Сегодня в автопарке школ нет автобусов старше 10 лет, а больше половины транспорта — моложе пяти лет. Будем и дальше продолжать эту программу, потому что это безопасность и комфорт наших детей, возможность юным жителям посещать культурные, спортивные события в Омске, а северных районов — в Таре. Например, совсем недавно много ребят из отдаленных населенных пунктов смогли посетить губернаторские ёлки и другие мероприятия. Будем и дальше продолжать заниматься обновлением школьного автотранспорта, — подчеркнул Виталий Хоценко.
Новые школьные автобусы отправятся в образовательные учреждения Омска (школы № 53 и 67) и 31 муниципального района, кроме Большеуковского (там потребности в замене школьного транспорта пока нет). Сразу четыре автобуса отправятся в Муромцевский район. Там новый транспорт получили Рязанская школа-интернат, Низовская, Камышино-Курская и Гуровская школы. Три автобуса распределены в Нововаршавский район. Там новый транспорт будет возить ребят в Александровскую, Новороссийскую и Черлакскую школы. По два автобуса отправятся в Азовский, Колосовский, Любинский, Называевский, Русско-Полянский, Саргатский, Седельниковский, Тевризский, Тюкалинский, Усть-Ишимский и Шербакульский районы.
Всего за период с 2019 по 2023 гг. за счет средств федерального и областного бюджетов с общим объемом финансирования 730 млн рублей приобретены и поставлены в образовательные организации Омской области 313 школьных автобуса. С учетом новой партии в 2024 году регион получил 362 автобуса.
В общей сложности в регионе ежедневный подвоз школьников осуществляется 675 автобусами в 419 общеобразовательные организации из 1 209 населенных пунктов по 1 373 маршрутам движения общей протяженностью более 40 тысяч километров.