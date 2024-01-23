Глава Омской области Виталий Хоценко вручил школам ключи от 49 новых автобусов

— Благодаря действию президентской программы «Школьный автобус» мы за пять лет получили 362 новых автобуса. Сегодня в автопарке школ нет автобусов старше 10 лет, а больше половины транспорта — моложе пяти лет. Будем и дальше продолжать эту программу, потому что это безопасность и комфорт наших детей, возможность юным жителям посещать культурные, спортивные события в Омске, а северных районов — в Таре. Например, совсем недавно много ребят из отдаленных населенных пунктов смогли посетить губернаторские ёлки и другие мероприятия. Будем и дальше продолжать заниматься обновлением школьного автотранспорта, — подчеркнул Виталий Хоценко.