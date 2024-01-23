Канделаки позвала Смадиярова в гости

«И если вы вдруг услышите что-то знакомое в нотках известного московского джазмена Игоря Бутмана — не удивляйтесь. Ведь в числе исполняемых произведений — Даулеткерей Шигайулы, ученик и наследник Курмангазы. Такое бывает только в России. Из мозаики памяти России и Казахстана рождаются удивительные истории и великие имена. Главное — помнить. Предлагаю строить наши, пока еще виртуальные отношения, на почве взаимного уважения и любви к истории, культуре и святыням двух близких друг другу народов. Жду вас в невиртуальные гости».