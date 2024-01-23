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Канделаки позвала Смадиярова в гости

Российская журналистка Тина Канделаки несколько дней назад заявила о вытеснении русского языка в Казахстане. В ответ на это ей пригрозили запретом на въезд в страну. Канделаки решила продолжить полемику и пригласила представителя МИД Казахстана в Россию, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Уважаемый Айбек Серикбаевич! Прочитала ваше короткое определение в свой адрес. Хочу продолжить наше общение и, конечно же, приглашаю вас в Россию. Уверена, что наши народы и родины многое объединяет».

Тина Канделаки

В продолжении общественный деятель напомнила о памятнике Абаю Кунанбаеву в Москве.

«Вам, как и всем казахам, он известен как просто Абай. А нам — как человек, сказавший, что знание русского языка и культуры — это ключ к сокровищницам мира».

Тина Канделаки

Далее она вспомнила про архитектора Тотана Кузембаева, артистов Азамата Мусагалиева и Нурлана Сабурова, также про Каиргельды Майданова.

«И если вы вдруг услышите что-то знакомое в нотках известного московского джазмена Игоря Бутмана — не удивляйтесь. Ведь в числе исполняемых произведений — Даулеткерей Шигайулы, ученик и наследник Курмангазы. Такое бывает только в России. Из мозаики памяти России и Казахстана рождаются удивительные истории и великие имена. Главное — помнить. Предлагаю строить наши, пока еще виртуальные отношения, на почве взаимного уважения и любви к истории, культуре и святыням двух близких друг другу народов. Жду вас в невиртуальные гости».

Тина Канделаки

Ситуацию прокомментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Прекрасно знаю и Тину, и Айбека. Уверена, что, если такая встреча состоится, это будет интереснейшая дискуссия, взаимоуважительная и исключительно интересная. А в целом, нам всем надо работать над сохранением лучшего в насыщенной общей истории. Делать это деликатно и соответственно».

Мария Захарова

16 января 2024 года Тина Канделаки заявила, что в Казахстане продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне.

«К примеру, предлагают заменить станцию Уральск на Орал, Узень на Жаңаөзен и т. д.», — объяснила Канделаки.

На эту провокацию отреагировала казахстанская журналистка Динара Сатжан.

22 января представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров пригрозил Канделаки запретом на въезд в республику. «Страна такого не простит никогда», — сказал он.