Канделаки позвала Смадиярова в гости

Свое обращение она опубликовала в своем Telegram-канале.
«Уважаемый Айбек Серикбаевич! Прочитала ваше короткое определение в свой адрес. Хочу продолжить наше общение и, конечно же, приглашаю вас в Россию. Уверена, что наши народы и родины многое объединяет».
В продолжении общественный деятель напомнила о памятнике Абаю Кунанбаеву в Москве.
«Вам, как и всем казахам, он известен как просто Абай. А нам — как человек, сказавший, что знание русского языка и культуры — это ключ к сокровищницам мира».
Далее она вспомнила про архитектора Тотана Кузембаева, артистов Азамата Мусагалиева и Нурлана Сабурова, также про Каиргельды Майданова.
«И если вы вдруг услышите что-то знакомое в нотках известного московского джазмена Игоря Бутмана — не удивляйтесь. Ведь в числе исполняемых произведений — Даулеткерей Шигайулы, ученик и наследник Курмангазы. Такое бывает только в России. Из мозаики памяти России и Казахстана рождаются удивительные истории и великие имена. Главное — помнить. Предлагаю строить наши, пока еще виртуальные отношения, на почве взаимного уважения и любви к истории, культуре и святыням двух близких друг другу народов. Жду вас в невиртуальные гости».
Ситуацию прокомментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Прекрасно знаю и Тину, и Айбека. Уверена, что, если такая встреча состоится, это будет интереснейшая дискуссия, взаимоуважительная и исключительно интересная. А в целом, нам всем надо работать над сохранением лучшего в насыщенной общей истории. Делать это деликатно и соответственно».
16 января 2024 года Тина Канделаки заявила, что в Казахстане продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне.
«К примеру, предлагают заменить станцию Уральск на Орал, Узень на Жаңаөзен
На эту провокацию отреагировала казахстанская журналистка Динара Сатжан.
22 января представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров пригрозил Канделаки запретом на въезд в республику. «Страна такого не простит никогда», — сказал он.