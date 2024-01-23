«Начали опять такую итальянскую забастовку»: Алиханов — о действиях литовской стороны на границе

«По данным на 9.00 23 января на ТП МАПП “Чернышевское” оформлено 134 единицы грузового транспорта, прибывшего в регион, и 107 машин, следовавших в Литву. Очередь перед пунктом пропуска насчитывает 60 грузовиков, ещё 25 стоит на нейтральной полосе, уже оформленные калининградскими таможенниками», — говорится на сайте областной таможни.