«Начали опять такую итальянскую забастовку»: Алиханов — о действиях литовской стороны на границе

Число машин, ежедневно пересекающих литовскую границу, увеличивается, но ситуация остаётся напряжённой. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время прямого эфира «ВКонтакте» во вторник, 23 января.
Несколько дней подряд я наблюдаю снижение активности с литовской стороны по пропуску автомобилей. Где-то полторы недели они начали снижать. <…> Начали опять такую итальянскую забастовку — начали пропускать по 60−80 автомобилей.
По словам Алиханова, накануне «забастовки» была тенденция на повышение пропускной способности — в день проходило около 140−150 автомобилей. Постепенно количество машин возвращается к этой отметке.
Вчера прошло 112, может быть. Ситуация стабилизируется, но пока есть там определённая напряжённость.
«По данным на 9.00 23 января на ТП МАПП “Чернышевское” оформлено 134 единицы грузового транспорта, прибывшего в регион, и 107 машин, следовавших в Литву. Очередь перед пунктом пропуска насчитывает 60 грузовиков, ещё 25 стоит на нейтральной полосе, уже оформленные калининградскими таможенниками», — говорится на сайте областной таможни.
В декабре Литва усложнила процедуру прохода фур на границе с Калининградской областью и Беларусью.