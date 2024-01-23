Надеждин собрал необходимые для регистрации кандидатом в президенты подписи

На сегодняшний день регистрацию в качестве кандидатов в президенты прошли представители трех парламентских партий — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Николай Харитонов (КПРФ). Избирательный штаб Владимира Путина 22 января сдал в ЦИК подписи в его поддержку. Президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта.