Лукашенко призвал к бдительности при охране госграницы на юго-западе Белоруссии

Президенту доложили об обстановке на государственной границе. Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов отметил, что в 2023 году на латвийском участке значительно возрос поток незаконной миграции и количество попыток вытеснения беженцев, сопровождавшихся грубым применением силы co стороны силовиков Латвии. По его словам, приграничная территория Литвы «активно используется для дислокации подразделений вооруженных сил США и Германии, проведения с их участием учений оперативно-тактического уровня» (порядка 12 в прошлом году). «Военным надо иметь [это] в виду и держать их, откровенно скажем, под прицелом», — поставил задачу президен.