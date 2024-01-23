В Крыму заявили, что Украина начинает признавать потерю шести субъектов

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что законопроект о множественном гражданстве на Украине станет фактически первым шагом к признанию российского статуса шести субъектов РФ, включая Крым и Севастополь.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что вносит в Верховную раду Украины законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам, за исключением граждан России, а также иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ. При этом, по данным издания «Страна.ua», законопроект предусматривает, что украинцев лишат гражданства Украины в случае добровольного получения российского паспорта.
«Принятие данного закона будет означать фактически первый шаг к тому, что Украина признает добровольное приобретение российского гражданства населением Республики Крым, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а следовательно, признает и российский статус этих субъектов», — сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, крымчане себя давно не отождествляют с Украиной, а юридическое лишение киевскими властями их украинского гражданства навсегда положит конец общему бесславному украинскому прошлому.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли
Крым и Севастополь стали российскими регионами в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма «закрыт окончательно».