Молдавия не видит опасности со стороны военных РФ в Приднестровье

Российские миротворцы были введены в зону вооруженного конфликта после подписания с Молдавией 21 июля 1992 года соглашения о мирном урегулировании приднестровской проблемы. В настоящее время российские военные поддерживают мир в регионе вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья. На левом берегу Днестра также находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит охрана складов, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов после вывода советских войск из европейских стран. Коме того, ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина с 2015 года перекрыла пути их снабжения по своей территории. Ротации военных ОГРВ также препятствует Молдавия, которая настаивает на их выводе.