В Кремле не стали называть ракетные удары по Украине ответом на обстрел Донецка

«Нет, нельзя. Мы продолжаем нашу спецоперацию. И наши военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам. И не бьют по мирному населению, в отличие от киевского режима. Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима», — заявил Песков.
Ранее представитель экстренных служб заявил ТАСС, что утром 23 января в результате ударов по Харькову было повреждено расположение иностранных наемников. Мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил информацию о серии взрывов.
ВСУ обстреляли торговые ряды в донецком микрорайоне Текстильщик 21 января. В результате атаки погибли 28 человек, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Еще не менее 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка. В этот же день ВСУ совершили еще серию обстрелов, пострадали пять человек и один погиб.
Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш осудил обстрел Донецка.
22 января Песков назвал ракетный обстрел мирных граждан в Донецке актом «чудовищного терроризма». ВСУ специально используют неизбирательное вооружение, которое влечет за собой большие жертвы, сказал он.