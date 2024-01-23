В Кремле не стали называть ракетные удары по Украине ответом на обстрел Донецка

ВСУ обстреляли торговые ряды в донецком микрорайоне Текстильщик 21 января. В результате атаки погибли 28 человек, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Еще не менее 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка. В этот же день ВСУ совершили еще серию обстрелов, пострадали пять человек и один погиб.