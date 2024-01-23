Пермская дума лишила полномочий депутата Медведева после критики СВО и Путина

«Нам поступило заявление депутата Сергея Медведева о выходе из фракции КПРФ в думе. 13 января его заявление удовлетворили. В соответствии с положениями статьи 35.1 ФЗ-131 добровольный выход из фракции влечет за собой прекращение депутатских полномочий», — отметил лидер фракции коммунистов в гордуме Илья Власов.
Он добавил, что, согласно части 11 статьи 40 того же самого федерального закона, дума должна принять решение о лишении полномочий в срок не позднее, чем 30 дней после появления оснований для этого. Поэтому данный вопрос и вынесли на пленарное заседание 23 января.
Затем ситуацию прокомментировал прокурор Перми Егор Шмырин. Он отметил, что статья 31.1 ФЗ-131 («Об общих принципах организации МСУ в РФ») детально регламентирует работу депутатов во фракциях.
«В соответствии с частью 4 данной статьи депутат, избранный по партийным спискам, не вправе выйти из фракции. Наличие в думе инициативного заявления депутата Сергея Медведева о выходе из фракции КПРФ свидетельствует о прямом несоблюдении таких ограничений. Поэтому согласно статье 35.1 несоблюдение ограничений является основанием прекращения депутатских полномочий», — пояснил Шмырин.
Прокурор подчеркнул, что это единственная мера ответственности, предусмотренная законом.
После чего высказалась депутат Ирина Горбунова. Она поблагодарила коллег из КПРФ за принятие беспрецедентных решений.
«Благодарю не только от себя лично, но и от педагогов и директоров школ Перми, а также ТОСов. Считаю, что это решение должно было состояться давно», — заявила Горбунова.
Также ситуацию прокомментировал спикер гордумы Дмитрий Малютин.
«Принятие этого решения считаю важным и актуальным. Не может быть депутатом человек, который не поддерживает идеологию нашего государства. Сегодня как никогда важна наша общая сплоченность и нацеленность на достижение целей, определенных руководством страны. Убежден, что лишение Сергея Медведва депутатских полномочий — справедливое решение», — сказал Малютин.
Он добавил, что если в действиях Медведева надзорные или правоохранительные органы усмотрят нарушения уголовного законодательства, то его следует привлечь «и к другим видам ответственности».
В итоге за лишение полномочий Медведева проголосовали все 33 депутата, которые присутствовали на пленарке 23 января.
Напомним, громкий скандал с депутатом КПРФ разгорелся сразу после январских каникул. В телеграм-каналах опубликовали скриншот страницы Медведева во «ВКонтакте» с предновогодней записью от 31 декабря 2023 года. В ней городской парламентарий жестко раскритиковал спецоперацию и президента Владимира Путина. Уже 11 января КПРФ исключила его из своих рядов. А 13 января Медведев покинул Россию.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал, куда скрылся депутат. Отметим, что это не первый представитель седьмого созыва пермской гордумы, который потерял мандат после критики СВО и Путина. В апреле 2023 года кресло парламентария потерял Сергей Захаров, уехавший в Германию.