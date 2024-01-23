Пермская дума лишила полномочий депутата Медведева после критики СВО и Путина

«Принятие этого решения считаю важным и актуальным. Не может быть депутатом человек, который не поддерживает идеологию нашего государства. Сегодня как никогда важна наша общая сплоченность и нацеленность на достижение целей, определенных руководством страны. Убежден, что лишение Сергея Медведва депутатских полномочий — справедливое решение», — сказал Малютин.