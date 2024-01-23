В Минске состоялось заседание Совета постпредов СНГ

Эта первая встреча в наступившем году. Председательство в Содружестве от Кыргызстана перешло России. В концепции — более 150 направлений, которые охватывают все сферы сотрудничества. Продовольственная безопасность, рост товарооборота, экология, цифровизация. На фоне глобальной нестабильности в фокусе внимания вопросы безопасности, в частности борьба с экстремизмом и терроризмом. Противодействие санкциям и внешнему давлению — также в числе приоритетных. И здесь упор на общие усилия стран интеграции.