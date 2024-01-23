Прямая линия Алиханова: 8 вопросов, на которые ответил губернатор Калининградской области

Сотрудники нового онкоцентра, уборка улиц и тарифы «Калининградгазификации»: «Клопс» собрал вопросы, на которые ответил глава региона Антон Алиханов во время прямой линии во вторник, 23 января.
1. О сотрудниках нового онкоцентра.
«Работать в новом онкоцентре будет порядка 700 сотрудников. Калининградские врачи перейдут из действующих отделений областной клинической больницы, других медучреждений. Каких-то людей мы набираем из других регионов. Из Петербурга, Ленинградской области и многих других», — сказал Алиханов.
На следующей неделе учреждение должно получить все необходимые лицензии.
2. О реконструкции поликлиники на Расковой
Поликлиника на Расковой после реконструкции приобретёт прежний вид и расширится, объект завершат в 2024 году.
«Там, в этом проекте, как раз предусмотрены те самые исторические балконы, контуры красивые, то есть они будут все воспроизведены, и это будет максимально похоже на то, как это было с точки зрения формы и архитектурного решения» , — объяснил глава региона.
3. Об уборке улиц
«Давайте скажем честно, откровенно: город не готов к таким объёмам уборки снега просто физически. Город закупает новую технику, но этого откровенно мало. Регион в этом году поможет с покупкой техники. Сейчас региональное управление дорожного хозяйства передаёт несколько единиц техники, и эту ночь они работали на уборке улиц, чтобы помочь городу справиться со снегом», — отметил Алиханов.
По мнению губернатора, администрация города неплохо справилась с очисткой дорог, но «то, что творится на тротуарах — это, конечно, просто ужас».
4. О субсидированных авиабилетах
«У нас действует программа субсидированных билетов. Их могут приобрести инвалиды, студенты до 23 лет, многодетные семьи и пенсионеры. В этом году на эти цели предусмотрено более 450 миллионов рублей в федеральном бюджете. Пользуйтесь моментом, они сейчас как раз доступны, эти билеты», — сказал губернатор.
5. О помощи детям-диабетикам
В феврале власти региона закупят системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей, страдающих сахарным диабетом первого типа. В перспективе планируется выделять каждому больному ребёнку по два устройства в месяц.
6. О ценах на услуги газовых компаний
Услуги газовых компаний могли обходиться дешевле, потому что некоторые организации снижали цены и не проводили проверки. По словам Антона Алиханова, «Калининградгазификация» не меняла тарифы, а ценообразование контролирует ФАС.
7. О путёвках для школьников
Около 2 тысяч калининградских школьников снова отправятся в бесплатное путешествие по области — для учащихся 5−9 классов предусмотрены сертификаты.
8. О дублёрах Невского и Артиллерийской
В Калининграде за 3 года планируют построить несколько новых дорог в районе Арсенальной. Магистрали станут дублёрами Невского и Артиллерийской.