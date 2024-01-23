В Алматы государству вернули часть рынка «Байсат», который принадлежал сыну Кайрата Сатыбалдыулы, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
«17 января 2024 года вступило в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда о признании всех сделок с имуществом комплекса “Холдинг Алматы жылу” (ныне рынок “Байсат”) недействительными. В суде подтвердились факты неправомерной продажи комплекса и применения неактуального отчета об оценке имущества 4-х летней давности, без обязательного условия продажи по сохранению профиля деятельности и несоблюдении условий договора о запрете отчуждения», — сообщили в прокуратуре.
Имущество, состоящее из трех объектов общей площадью 4 221,4 м² и земли 1,4 га, находилось в собственности аффилированных между собой компаний ТОО «Совместное предприятие КазГерСтрой» и ТОО «Astana Finansial Group», принадлежащих Бауыржану Нурсултану. Как пояснили в пресс-службе прокуратуры — это сын Кайрата Сатыбалдыулы.
Ранее Кайрат Сатыбалдыулы добровольно вернул большую часть рынка «Байсат».
Напомним, только в декабре 2023 года при расследовании дел в отношении Кайрата Сатыбалдыулы государству вернули активы на общую сумму 120 млн долларов, что превышает 55,4 млрд тенге.