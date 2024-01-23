Государству вернули часть рынка Байсат

«17 января 2024 года вступило в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда о признании всех сделок с имуществом комплекса “Холдинг Алматы жылу” (ныне рынок “Байсат”) недействительными. В суде подтвердились факты неправомерной продажи комплекса и применения неактуального отчета об оценке имущества 4-х летней давности, без обязательного условия продажи по сохранению профиля деятельности и несоблюдении условий договора о запрете отчуждения», — сообщили в прокуратуре.