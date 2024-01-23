Патриарх призвал запретить мобилизацию многодетных отцов

В качестве причины, почему такой законопроект необходимо ввести, священнослужитель обозначил, что это положительно повлияет на демографическую ситуацию в России. Он обозначил, что сейчас мужчины, воспитывающие четырех детей, имеют право на отсрочку, но, по его мнению, этого недостаточно. Нужно увеличить категорию граждан, имеющих право на отсрочку.