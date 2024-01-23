Ташкент и Шанхай договорились о планах на следующие два года

Вчера делегация во главе с и.о. хокима Ташкента Шавкатом Умурзаковым встретилась с мэром Шанхая Гун Чжэнем. Китайский управленец выразил готовность сотрудничать с Ташкентом в вопросах укрепления управления городом, развития туристического сектора, увеличения объемов внешней торговли и инвестиций.
Шавкат Умурзаков отметил, что Ташкенту важно изучить богатый опыт Шанхая в градостроительстве и продолжить взаимное сотрудничество. Также он рассказал о перспективах развития узбекской столицы, предложил совместно работать над реализацией ряда проектов.
Мэр Шанхая выразил поддержку по всем предложениям и готовность к всестороннему содействию и сотрудничеству. По итогам встречи между хокимиятом Ташкента и мэрией Шанхая был подписан Меморандум о сотрудничестве между Ташкентом и Шанхаем на 2024−2026 годы.
Отметим, что Шанхай является одним из международных финансовых центров и одним из лидеров в мире по количеству патентов на изобретения и интеллектуальную собственность. С 1994 года этот китайский город является побратимом Ташкента.
Напомним, что в рабочей поездке по Китаю находятся руководители ряда районов Ташкента, а также других регионов Узбекистана. За эти дни они посетили ряд предприятий и фабрик в разных городах Китая, встретились с руководителями регионов и бизнесменами. В ходе встреч были подписаны соглашения о сотрудничестве.
Кроме того, в настоящее время в Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района проходит первый межрегиональный форум «Узбекистан — Китай». Регионы нашей страны представляют здесь свои товары, а по итогам B2B и G2B встреч подпишут солидный пакет соглашений.
Сегодня с государственным визитом в Китай вылетел президент Узбекистана.