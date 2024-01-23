Ташкент и Шанхай договорились о планах на следующие два года

Напомним, что в рабочей поездке по Китаю находятся руководители ряда районов Ташкента, а также других регионов Узбекистана. За эти дни они посетили ряд предприятий и фабрик в разных городах Китая, встретились с руководителями регионов и бизнесменами. В ходе встреч были подписаны соглашения о сотрудничестве.