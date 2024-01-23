Алексей Текслер поддержал увеличение охранной зоны Челябинского городского бора

— В целях предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятник природы, я говорю про челябинский городской бор, будет расширена охранная зона, — сказал Текслер. — По итогам проведенной работы получены выводы о такой необходимости. Решения примем в ближайшее время, когда пройдут согласования всех необходимых контрольных и надзорных органов. Это будет важный шаг для Челябинска.