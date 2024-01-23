Радий Хабиров прокомментировал уголовное дело в отношении Елены Прочаковской

«Елена Анатольевна — порядочный человек. Я хорошо знаю ее материальное состояние: мама болеет, дочку взрослую с внуками она на себе тащит. У меня есть разные мысли по поводу того, что произошло. Давайте подождем решения. Мне кажется, все встанет на свои места. Единственное, чтобы вы понимали, скажу: она для меня в любом случае всегда будет близким соратником, профессиональным и порядочным человеком», — заявил Радий Хабиров.



Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», Елену Прочаковскую задержали на прошлой неделе по обвинению в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в июне 2017 года Елена Прочаковская, являясь в то время старшим инспектором отдела взаимодействия со средствами массовой информации администрации Красногорска, фиктивно устроила свою знакомую на работу в МФЦ на должность главного специалиста. Зарплатная банковская карта при этом, как полагает следствие, находилась у обвиняемой.