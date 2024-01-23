ГПК: пограничники Беларуси реагируют на военные вызовы сопредельных стран

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Все военные вызовы, исходящие с сопредельных стран, пограничники Беларуси фиксируют и не оставляют без реакции, заявил глава Госпогранкомитета республики Константин Молостов журналистам после доклада белорусскому лидеру Александру Лукашенко.
Он отметил, что пограничники вместе с оборонным ведомством, КГБ, МВД готовы обеспечивать нацбезопасность.
«Руководитель ведомства рассказал, что все военные вызовы, которые исходят с территории сопредельных стран, фиксируются пограничниками и не остаются без адекватной реакции», — сказано в сообщении пресс-службы ГПК.
Что касается ситуации на белорусско-украинской границе, Молостов назвал ее сравнимой с прошлогодней. По его словам, сопредельная сторона оборудует оборонительные доппозиции, в том числе в пунктах пропуска, которые сейчас не работают.
При этом он напомнил о поручении президента Беларуси пограничникам — надежно охранять госграницу в создавшихся условиях «в нашем пограничном пространстве».