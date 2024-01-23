Мишустин отреагировал на череду коммунальных аварий в России

Прежде всего ревизиям подлежат атомные станции, которые отработали 40−50 лет, говорит Тетельмин. «Если отработанная технология исправно служит 50 лет, это означает, что контроль можно снизить, но вопрос ревизии и оценки оборудования — поставить в приоритет. Здесь необходима большая совместная работа власти, бизнеса, контролирующих органов по предотвращению нештатных ситуаций», — заявил он.



Коммунальные аварии в последнее время произошли почти одновременно в нескольких регионах России. Более 300 домов осталось без отопления в Новомосковске Тульской области. Также без теплоснабжения осталось более сотни домов в Перми. Жители четырех районов Екатеринбурга жаловались на холод в квартирах. В процесс восстановления инфраструктуры был вынужден вмешаться президент Владимир Путин. Он дал поручение местным властям восстановить отопление в Подмосковье и Херсонской области.