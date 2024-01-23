Что изменит для многодетных семей новый указ Путина

До сегодняшнего указа в федеральном законодательстве не было определения многодетной семьи, регионы определяли все критерии сами, руководствуясь старым документом от 1992 года. Везде действовали разные меры поддержки: от бесплатного проезда на транспорте и компенсации затрат на школьное питание до бесплатной парковки и субсидий на ЖКХ. Также были разные возрастные планки детей для статуса многодетной семьи — от формулировки «до исполнения 18 лет старшему ребенку», до формулировки «до исполнения младшему ребенку 16−18 лет». На федеральном уровне для всех многодетных семей были установлены досрочная пенсия для матерей и ряд налоговых вычетов.