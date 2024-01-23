Песков: Путин и Лукашенко встретятся до конца недели

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится до конца недели, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос корреспондента, когда точно состоится встреча двух президентов, пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что «это будет скоро. Это будет до конца этой недели».
Ранее Александр Лукашенко в ходе встречи с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым сказал, что в ближайшее время проведет переговоры со своим российским коллегой.
Белорусский лидер уточнил, что встреча тет-а-тет с Владимиром Путины состоится накануне заседания Высшего государственного совета.
«Обсудим принципиальные вопросы. Если будут какие-то дополнения к той повестке, которая предложена, мы прямо на заседании Высшего госсовета внесем такие предложения», — уточнил он.
Встреча с глаза на глаз
Президенты России и Беларуси предыдущие переговоры провели в Минске после завершения саммита ОДКБ, который состоялся 23 ноября прошлого года.
Путин и Лукашенко общались во Дворце Независимости после чего вместе отправились на лимузине Aurus в Национальный аэропорт. По дороге в салоне авто главы государств продолжили общение.
Белорусский лидер лично проводил своего российского коллегу в столичной воздушной гавани после завершения визита в Минск.