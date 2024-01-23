Токаев подписал закон о новых мерах поддержки экспортеров

«Законом предусматривается выведение экспортно-кредитного агентства из регулирования закона “О страховой деятельности” и контроля и надзора финансового регулятора. В соответствии с законом агентство по запросу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка будет предоставлять информацию, в том числе сведения, составляющие служебную, коммерческую, страховую и иную охраняемую законами Республики Казахстан тайну. Будет также осуществляться контроль за соблюдением агентством требований, предусмотренных законодательством Казахстана о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — рассказал депутат Сената Серик Шайдаров на пленарном заседании палаты 28 декабря.