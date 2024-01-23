Токаев подписал закон о новых мерах поддержки экспортеров

Документ опубликован Акордой.
«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)”, — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что законом предусматривается осуществление экспортно-кредитного агентства следующих видов деятельности:
добровольное страхование экспортных кредитов, инвестиций и иных сделок, связанных с экспортом, и их перестрахование без соответствующей лицензии; предэкспортное и экспортное торговое финансирование посредством условных вкладов; функции финансового агента при субсидировании ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком Развития Казахстана, иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, зарубежным покупателям отечественных высокотехнологичных товаров и услуг обрабатывающей промышленности; предоставление гарантии в рамках исполнения экспортных сделок; оказание экспортерам информационно-консультационных услуг для урегулирования споров с зарубежными контрагентами.
Все финансовые инструменты будут реализовываться экспортно-кредитным агентством за счет бюджетных и собственных средств.
«Законом предусматривается выведение экспортно-кредитного агентства из регулирования закона “О страховой деятельности” и контроля и надзора финансового регулятора. В соответствии с законом агентство по запросу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка будет предоставлять информацию, в том числе сведения, составляющие служебную, коммерческую, страховую и иную охраняемую законами Республики Казахстан тайну. Будет также осуществляться контроль за соблюдением агентством требований, предусмотренных законодательством Казахстана о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — рассказал депутат Сената Серик Шайдаров на пленарном заседании палаты 28 декабря.
При этом законом не предусматриваются нормы по контролю и надзору пруденциальных нормативов, мер реагирования и санкций.