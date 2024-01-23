По словам Пескова, в европейских столицах говорят об опасности, которая якобы проистекает из России. У этого, считает представитель Кремля, есть простое объяснение: «европейцы потратили много денег на Украину».
«В свое время президент Байден назвал это инвестицией в понимании американцев. Если придерживаться точки зрения, что это инвестиция, то она прогорела. Европейцы это очень хорошо понимают, что деньги выбросили на ветер», — выразил мнение пресс-секретарь президента.
При этом европейцы постепенно начинают осознавать пагубность такого подхода. И некоторые из них, несмотря на все имеющиеся разногласия, говорят о необходимости выхода из этой ситуации «путем диалога, а не путем войны».
Понятно, что им было бы удобно всем положить на заклание Украину, до последнего украинца пожертвовать, принести в жертву собственным интересам. Но тоже слишком большая страна Украина для Европы, чтобы просто так можно было бы ее положить на заклание.
Российские власти неоднократно заявляли, что не отказываются от переговоров по перемирию. При этом на Украине действует указ президента страны Владимира Зеленского, подписанный им в октябре 2022 г., об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока главой государства является Владимир Путин. 22 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине вновь заявил о готовности России к переговорам.