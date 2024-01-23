Песков: европейцы осознают необходимость диалога по ситуации с Украиной

Российские власти неоднократно заявляли, что не отказываются от переговоров по перемирию. При этом на Украине действует указ президента страны Владимира Зеленского, подписанный им в октябре 2022 г., об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока главой государства является Владимир Путин. 22 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине вновь заявил о готовности России к переговорам.