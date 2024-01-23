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Песков: европейцы осознают необходимость диалога по ситуации с Украиной

Кремль радуют голоса европейцев, выступающих за необходимость выхода из ситуации с Украиной путем диалога. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков Дмитрий
Источник: AP 2023

По словам Пескова, в европейских столицах говорят об опасности, которая якобы проистекает из России. У этого, считает представитель Кремля, есть простое объяснение: «европейцы потратили много денег на Украину».

«В свое время президент Байден назвал это инвестицией в понимании американцев. Если придерживаться точки зрения, что это инвестиция, то она прогорела. Европейцы это очень хорошо понимают, что деньги выбросили на ветер», — выразил мнение пресс-секретарь президента.

При этом европейцы постепенно начинают осознавать пагубность такого подхода. И некоторые из них, несмотря на все имеющиеся разногласия, говорят о необходимости выхода из этой ситуации «путем диалога, а не путем войны».

Понятно, что им было бы удобно всем положить на заклание Украину, до последнего украинца пожертвовать, принести в жертву собственным интересам. Но тоже слишком большая страна Украина для Европы, чтобы просто так можно было бы ее положить на заклание.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Российские власти неоднократно заявляли, что не отказываются от переговоров по перемирию. При этом на Украине действует указ президента страны Владимира Зеленского, подписанный им в октябре 2022 г., об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока главой государства является Владимир Путин. 22 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине вновь заявил о готовности России к переговорам.

Песков Дмитрий
ЕС
Лавров Сергей
переговоры