Лукашенко освободил от должности замглавы своей администрации

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял во вторник кадровые решения, об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
В частности, указом главы государства, который он подписал сегодня, освобожден от должности заместитель главы администрации президента Максима Ермолович.
Также указом от должности освобожден председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий.
«Оба — приступают к работе в новом составе Коллегии Евразийской экономической комиссии», — сказано в сообщении «Пула Первого».
В частности, Ермолович в ЕЭК займет пост пост члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию. А Татарицкий будет работать в качестве члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК.
Напомним, в конце декабря прошлого года в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором был утвержден новый состав Коллегии ЕЭК. Этот состав приступит к работе с 1 февраля 2024 года.
Тогда же сообщалось, что возглавит Коллегию ЕЭК представитель Казахстана Бакытжан Сагинтаев, сменив белорусского чиновника Михаила Мясниковича, который занимал эту должность с февраля 2020 года. В составе «евразийского правительства» появится два новых представителя Беларуси — Максим Ермолович и Валентин Татарицкий.