Лукашенко освободил от должности замглавы своей администрации

Тогда же сообщалось, что возглавит Коллегию ЕЭК представитель Казахстана Бакытжан Сагинтаев, сменив белорусского чиновника Михаила Мясниковича, который занимал эту должность с февраля 2020 года. В составе «евразийского правительства» появится два новых представителя Беларуси — Максим Ермолович и Валентин Татарицкий.