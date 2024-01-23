Песков рассказал о территориальных притязаниях Зеленского к России

«Это не глупость. Это наверно попытка как-то попытаться закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима. У Зеленского действительно большие проблемы. И он вроде бы должен был бы уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить. Но он не хочет», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.