Песков рассказал о территориальных притязаниях Зеленского к России

«Это не глупость. Это наверно попытка как-то попытаться закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима. У Зеленского действительно большие проблемы. И он вроде бы должен был бы уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить. Но он не хочет», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По словам Пескова, Зеленский «изо всех сил пытается вернуть ситуацию, когда ему опять дают безграничное количество денег».
«Но этого больше не будет. Он пытается сохранить ситуацию, чтобы ему давали неограниченное количество снарядов, но этого нет. Они кончаются у его спонсоров», — сказал Песков.