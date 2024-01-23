Пять новых иностранных послов получили аккредитацию в Молдове

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду приняла верительные грамоты пяти новых послов иностранных государств в республике.
Таким образом, были аккредитованы посол Австралийского Союза Пол Джон Леманн, посол Азербайджана Ульви Вагиф оглу Бахшалиев, посол Королевства Дания Сёрен Йенсен, посол Индонезии Мейдьятама Суриодининграт и посол Ирландии Брендан Уорд.
В ходе официальной церемонии глава государства пожелала дипломатам успехов в исполнении своих полномочий и подчеркнула важность укрепления двусторонних отношений с каждой из стран.