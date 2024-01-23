В Белом доме заявили о готовности предпринять дальнейшие действия против хуситов

В ночь на 23 января США и Великобритания атаковали военные объекты хуситов в нескольких йеменских провинциях. Согласно совместному заявлению Австралии, Бахрейна, Великобритании, Канады, Нидерландов и США, союзные силы нанесли восемь ударов по позициям «Ансар Аллах», основной целью стали подземные склады повстанцев и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением. Эти удары стали первыми совместными действиями США и Великобритании с 12 января. За прошедшие с того момента десять дней США самостоятельно несколько раз атаковали позиции йеменских мятежников.