Минобороны: самолеты и вертолеты из ЕС шесть раз нарушили границу Беларуси

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Пилотируемые летательные аппараты шесть раз нарушили госграницу Беларуси со стороны Польши, Литвы и Латвии, начиная с 1 сентября прошлого года, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко.
Полковник сослался на информацию начальника Генштаба ВС Беларуси Виктора Гулевича, который ранее сообщил, что число провокаций в воздушном пространстве остается на прежнем уровне.
«Для справки: с 1 сентября 2023 года совершено шесть нарушений госграницы пилотируемыми летательными аппаратами со стороны Польши, Литвы и Латвии», — написал Ревенко в соцсети Х.
Напомним, 23 января президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с военными и заслушал доклады о ситуации на рубежах республики, особо остановившись на западном направлении.
Как заявил Виктор Гулевич, в настоящий момент у белорусских границ находится воздушная группировка НАТО, что увеличивает возможные вызовы и риски. По его словам, армия республики предпринимает дополнительные меры по наращиванию радиолокационного поля, сил и средств радиотехнических войск, сил и средств радиоэлектронной борьбы.
Также он уверил, что ВВС и ПВО Беларуси будут насыщаться новой техникой как белорусского, так и российского производства — это повышает возможности этого рода войск выявлять провокации, которые происходят со стороны Польши, Литвы и Латвии в воздушном пространстве.
Одним из последних случаев нарушения госграницы пилотируемым аппаратом на западных рубежах, о которых сообщал Госпогранкомитет, был зафиксирован 1 сентября 2023 года. Тогда польский военный вертолет Ми-24 пересек границу республики в Берестовицком районе Гродненской области, залетел на глубину до 1200 метров, после чего вернулся обратно.