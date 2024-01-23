Минобороны: самолеты и вертолеты из ЕС шесть раз нарушили границу Беларуси

Также он уверил, что ВВС и ПВО Беларуси будут насыщаться новой техникой как белорусского, так и российского производства — это повышает возможности этого рода войск выявлять провокации, которые происходят со стороны Польши, Литвы и Латвии в воздушном пространстве.