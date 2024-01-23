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Никки Хейли набрала 100% голосов в коммуне в Нью-Гэмпшире

Бывший постпред США в ООН Никки Хейли выиграла 100% голосов в коммуне Диксвилл-Нотч. За нее проголосовали все шесть жителей коммуны. Среди них четыре республиканца и двое независимых. Об этом 23 января сообщили CBS News. Диксвилл не входит в состав ни одной административной единицы штата.
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Источник: AP 2023

С 1968 г. кандидаты-республиканцы, побеждавшие в этой коммуне, в итоге выигрывали номинацию от партии на президентских выборах. Было три исключения: в 2012 г. сенатор Митт Ромни набрал только два из шести голосов, а в 2016 г. Трамп проиграл там бывшему губернатору Огайо Джону Кейсику со счетом 3−2 в пользу последнего. Во время республиканских праймериз 2020 г. Трамп и вовсе не набрал в Диксвилле ни одного голоса.

В 234 муниципалитетах штата продолжается голосование. Избирательные участки закроются к 4:00 мск 24 января.

Согласно данным агрегатора опросов Real Clear Politics, Трамп опережает Хейли в Нью-Гэмпшире на 19,3% с общим показателем 55,8% против ее 36,5%.