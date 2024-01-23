Никки Хейли набрала 100% голосов в коммуне в Нью-Гэмпшире

С 1968 г. кандидаты-республиканцы, побеждавшие в этой коммуне, в итоге выигрывали номинацию от партии на президентских выборах. Было три исключения: в 2012 г. сенатор Митт Ромни набрал только два из шести голосов, а в 2016 г. Трамп проиграл там бывшему губернатору Огайо Джону Кейсику со счетом 3−2 в пользу последнего. Во время республиканских праймериз 2020 г. Трамп и вовсе не набрал в Диксвилле ни одного голоса.